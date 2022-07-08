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Doğu Ekspresi’nde bayram yoğunluğu Bavulunu kapan tren garının yolunu tuttu

İHA

Doğu Ekspresi’nde bayram yoğunluğu Bavulunu kapan tren garının yolunu tuttu

Doğu Ekspresi’nde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatili geçirmek isteyen vatandaşlar Gar Binası’nın yolunu tuttu.
Kars’ta otobüs fiyatlarının yüksek olması nedeniyle uçaklarda yer bulamayan vatandaşlar, çareyi tren yolculuğunda buldu. Kurban Bayramı tatilini sevdikleriyle birlikte Kars’ta dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Gar Binası’na geldi. Bavulunu kaparak tren garına gelen vatandaşlar, bayram öncesi hem ucuz hem de masalsı yolculuğun tadını çıkaracak. Doğu Ekspresi ile yoluculuk yapmanın keyfini yaşayacaklarını ifade eden vatandaşlar, bayram tatiline tren yolculuğuyla başlayacaklarını belirtti.
Kars'tan başlayan ve Ankara'da biten Doğu Ekspresi, Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından birisi oluyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculuk boyunca vatandaşlar, birbirinden güzel manzaralar eşliğinde Ankara'ya varıyor.
Öte yandan Kurban Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte geçirmek üzere Doğu Ekspresi için günler öncesinden biletlerini alan vatandaşların masalsı yolculuğu Kars'tan başladı. Saat 08.00'de Kars Garı’ndan hareket eden Doğu Ekspresi, sırasıyla KarsErzurumErzincanSivasKayseriKırıkkale'den geçerek yolcularını Ankara'da bırakacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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