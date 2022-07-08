Kars’ta ormanlara girişler yasaklandı

Kars’ta orman bölgelerine girişçıkışlar yasaklandı.

Kars Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu son günlerde Türkiye genelinde çıkan yangınları göz önünde bulundurarak bir takım kararlar aldı.

Kars Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu aldığı kararla orman bölgelerine girişleri 8 Temmuz 2022 ve 1 Ağustos 2022 tarihleri arasında yasakladı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde araç yoğunluğunun artması, kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceği, aynı zamanda milli güvenliği, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın Anayasal hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarının huzur ve güven ortamına zarar vermek, kamuoyunda gündem oluşturmak ve toplumsal hayatı olumsuz etkilemek amacı ile tarım arazileri ve ormanlık alanlarda sabotaj eylemleri gerçekleştirebilecekleri, turizm bölgelerinin bu anlamda hedef alınabileceği ve bu sebeple mahallin şartlarına göre orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Ülkemiz genelinde orman yangınları açısından meteorolojik şartlar göz önünde bulundurularak orman yangınları ile mücadele konusunda alınan tedbirlerin gözden geçirildi” denildi.

Açıklamada, “İlave tedbirlerin alınması ile ilgili 22.06.2022 tarihli ve 32255 sayılı İçişleri Bakanlığının genelgesi ile Kars ili Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca 24.06.2022 tarihinde alınan komisyon kararlarının 8. Maddesine (Gerekli görülmesi halinde Kars Valiliğince alınacak ikinci bir kararla, ateş yakılmasına müsaade edilen alanlarda dahil olmak üzere, ilan edilecek tarihlerde tüm ormanlık alanlara giriş çıkışın yasaklanması. Kars ili sınırları içerisinde mesire yeri olarak belirlenen yerler haricinde orman bölgelerine girişler 08.07.2022 tarihinden 01.09.2022 tarihine kadar yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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