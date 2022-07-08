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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta kültür mirası işletmeler desteklenecek

İHA

Kars’ta kültür mirası işletmeler desteklenecek

Kars’ta, “Yaşayan Kültür Mirası İşletmelerin Desteklenmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalandı.
Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) geliştirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızca sanatçı kartı verilen veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterine kayıtlı kişilerin sahip olduğu işletmeler ve “Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı’nın hayata geçirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 24 Haziran 2022 tarihinde bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.
Söz konusu protokol ile işletmeler tarafından destek programına yapılacak ön başvuruları Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek olup, söz konusu işletmeler hibe şeklinde, geri ödemesiz olarak ve toplamda 250 bin TL’ye kadar, “kuruluş”, “işletme ve yetiştirme”, “makine teçhizat” ve “tanıtım ve pazarlama” desteği olmak üzere 4 tür destek verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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