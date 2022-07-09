Kars'ta Bayram namazında camiler doldu

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Kars'ta, Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kıldı.

Evliya Cami ve İbrahim Halilullah Cami’de namazlarını kılan vatandaşlar daha sonra Kars Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Vatandaşlar protokol üyeleriyle bayramlaştı.

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