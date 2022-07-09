Sarıkamış’ta protokol bayramlaştı

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Sarıkamış’ta resmi bayramlaşma programı, düzenlendi.

Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, beraberindekilerle birlikte tebrikleri kabul etti.

Sarıkamış Kaymakamlığı tarafından organize edilen bayramlaşma programına, daire müdürleri, STK temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Kemelek ve beraberindekiler daha sonra Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit yakınlarıyla bir süre görüştü. Şehitler için Kuranı Kerin Tilaveti okundu.

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