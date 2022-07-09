Kars'ta 85 kişi, kurban keserken yaralandı

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Kars’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban keserken 85 kişi kendisini yaralayarak hastanelik oldu.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinin acil servisinde yoğunluk oluştu.

Kent merkezinde kurbanları kesmek isterken kendilerini çeşitli yerlerinden yaralayan 83 kişi acil servislerde ilk tedavileri yapılarak taburcu edildi, 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan hastanelere gelen vatandaşların çoğunluğunun kurbanlarını keserken kendilerini bıçakla yaraladıkları öğrenildi.

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