Kars'ta kasapların kıyma mesaisi başladı

Kars’ta kasaplar bayramın 4'üncü gününde kıyma mesaisine başladı.

Kentte kesilen kurbanlık hayvanların etleri fazla olunca vatandaşlar ellerindeki etleri kasaplara getirerek kıyma yaptırıyor. Kilo gramı 5 TL’ye çekilen kıymayı alan vatandaşlar günlük kullanımları kadar ayırarak poşetlere koyarak derin dondurucularda saklıyor.

Vatandaşın kurbanlık etini kıymaya çeviren kasap esnafı, Bayramın birinci günü itibarıyla vatandaşa hizmet vermek için işyerlerini açtıklarını belirttiler.

Kilolarca etle kasapların yolunu tutan vatandaşlar sıraya giriyor ve etlerini kıyma yaptıktan sonra evinin yolunu tutuyor. Vatandaşlar kasaplarda yaptırdıkları kıymaları poşetlere koyarak derin dondurucularda saklıyor. Kıymalar daha sonra ihtiyaca göre çıkarılarak kullanılıyor.

Kurban Bayramı’nın 4’üncü gününde işyerlerini açan kasaplar ise gösterilen ilgiden memnun kalıyor. Azda olsa iş yaptıklarını ifade eden kasaplar, geçmiş bayramlara göre kıyma yaptıran vatandaşların sayısında düşüş olduğunu sözlerine eklediler.

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