Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi'nde turizme ivme kazandıracak

“Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” çerçevesinde çalışmalar aralıksız devem ederken, proje tamamlandığına kent turizmine ivme kazandıracak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte kentte 1 milyon turist gelmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı bağlamında desteklenen ve tamamlandığında Kars’a 1 milyon turist getirecek olan ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi” çerçevesinde tarihi mekânların duvarları boyadan temizlenirken, binalarda çatı, pencere ve kapılarda ise tarihe dokuya uygun olarak restore eiliyor.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu ile finanse edilen ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi’ Kars kent merkezi ile Ani Ören Yeri’nde hayata geçirildi. Kent merkezindeki Haydar Aliyev Caddesi ve Ani Ören Yerinde başlatılan çalışmalarla Kars’ın tarihi dokusu ortaya çıkarılıyor.

“50 milyon liralık proje”

Yaklaşık 50 milyon liralık proje, Karslıları heyecanlandırırken, kentte bulunan ve uzun yıllar el vurulmayarak atıl vaziyette bulunan Baltık Mimarisi binalar yeniden orijinal duruma getiriliyor.

Aynı anda onlarca ekibin titizlikle çalışma yürüttüğü proje çerçevesinde Kars kent merkezinde bulunan tarihi binalara çeşitli iyileştirme çalışmaları ile zengin tarihi kültürel dokunun korunması ve zengin mirasın gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.

“Turistik güzergah oluşturulacak”

Proje tamamlandığında Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7’si kamu binası olmak üzere 22 tescilli ve 12 tescilsiz bina, Kars turizmine kazandırılmış olacak.

Proje ile cadde de kaldırım yenilemesi, aydınlatma isleri, çevre düzenleme isleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak yaklaşık 680 metrelik bir turistik güzergah oluşturulacak.

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