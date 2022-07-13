Tevfik Paşa Konağı yıkılıyor

Kars'ta bulunan tarihi evler, bakımsızlık ve sahipsizlikten dolayı her geçen gün biraz daha yıkılıyor.

Yetkililerin hiçbir şekilde önlem almadığı Tevfik Paşa Konağı, içkicilerin mekanı olurken, buraları ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri gördükleri manzara karşısında üzülüyor.

Tarihi Osmanlı evlerinden Ahmet Tevfik Paşa Konağı, dönemin Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından koruma altına alınmış ve restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Ancak Alibeyoğlu’ndan sonra konak tamamen yok olmaya yüz tuttu.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün envanterinde olan ve Kars Belediyesi’ne ait tarihi ev olarak tescil edilmiş Tarihi Osmanlı evleri ve Ahmet Tevfik Paşa Konağı’na neden önlem alınmadığı ise bilinmiyor.

Kars’ta özellikle Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü göreve çağıran vatandaşlar, kentte bulunan tarihi binaların koruma altına alınmasını istiyor.

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