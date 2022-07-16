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Kars inşaat alanına döndü Kaldırımlar yenileniyor, yollar yapılıyor

İHA

Kars inşaat alanına döndü Kaldırımlar yenileniyor, yollar yapılıyor

Kars’ta inşaat alına döndü, belediye bir taraftan kaldırımları yapıyor, diğer taraftan yollar sıcak asfalt oluyor.
Kars’ta inşaat sezonuyla birlikte Belediye Başkanlığı da kent genelinde alt yapı, kaldırım ve yol çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri sık sık bozulan kaldırımlarım kalıcı olması için sökülen kaldırımlarım zeminlerine beton atıyor, ardından üzerini bordör taşlı kaplıyor.
Belediye Başkanlığı’nca başta Karadağ Caddesi olmak üzere Atatürk Caddesi ve etrafından kaldırımlar tek tek sökülüyor. Sökülen kaldırımlarım yerine ise kalıcı kaldırım yapılıyor. Yürütülen çalışmalar ise vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte yürütülen çalışmaları yerinde görerek, yetkililerden bilgi alıyor. Kaldırımlarım kalıcı olması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Öksüz, yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istiyor.
Kars’ta Belediye Başkanlığı’nca Halitpaşa Caddesi’nin sıcak asfalt yapımı tamamlanırken, diğer cadde ve sokaklardan belediye ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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