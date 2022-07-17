Kars’ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Kars’ta doğada yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Son yılların en canlı yazının yaşandığı Kars’ta rengarenk açan çiçekler, kenti ayrı bir güzelliğe bürüdü. Adeta Karadeniz iklimin yaşandığı Kars’ta çiçeklerin gökyüzü ve baraj gölüyle bütünleşmesi görenleri adeta mest etti.

KarsArdahanGöle karayolunun baraj suları altında kaldığı Boğazköy bölgesinde baraj gölünün etrafında açan çiçekler drone ile havadan görüntülendi. Renk cümbüşü yaşanan Kars’ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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