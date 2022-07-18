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Kars’ta çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı

İHA

Kars’ta çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı

Kars'ta çiftçilerin, ot biçme mesaisi başladı. Otlarını biçen çiftçiler bir taraftan da otlarını balya yaparak traktörlerle evlerine taşıyor.
Kentte sabahın erken saatlerinde meralara çıkan çiftçiler, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak havaya aldırış etmeden güneş altında ot biçen çiftçiler, böylece hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını çıkarıyor.
Kars’ta başlayan ot biçimi hemen hemen bütün köy ve ilçelerde devam ediyor. Bir taraftan ot biçen çitçiler, diğer taraftan da biçtikleri otları balya yaparak, yükledikleri traktörlerle köylerine taşıyor.
Otun bol olduğunu ifade eden çiftçiler, hayvanların kışlık ot stokunu yapmanın tatlı yorgunluğunu yaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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