Kars’ta koronavirüs vaka sayısı artıyor

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da koronavirüs vaka sayısında artış gözleniyor. Son 1 haftada yapılan testlerden yaklaşık yüzde 65’i pozitif çıktı.

İlk kez Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs (Covid19) ile ilişkili vaka sayısı Kars’ta son günlerde ciddi bir şekilde artış gösteriyor.

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarında Mart 2020Temmuz 2022 arasında yaklaşık 235 bin real time PCR testi gerçekleştirildi. Gerçekleşen terslerde toplam pozitif vaka sayısı 49 bin olduğunu ve son 1 haftada yapılan testlerinde yaklaşık yüzde 65’inin pozitif çıktığı öğrenildi.

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