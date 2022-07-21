Kars’taki 1 milyar 250 milyon liralık projede sona gelindi Sarıkamış-Horasan karayolunda çalışmalar sürüyor

Kars'ın Sarıkamış ile Erzurum'un Horasan ilçeleri arasında yaklaşık 1 milyar 250 milyon liraya mal olacak bölünmüş yol çalışmalarında sona gelindi.

Yaklaşık 45,7 kilometre uzunluğunda olan ve 5 viyadüğün bulunduğu modern yol yapım çalışmaları, 574 metre uzunluğu bulunan Doğu Anadolu’daki en büyük viyadükte devam ediyor. AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, SarıkamışHorasan arasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Milletvekili Arslan, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, “Dengeli konsol yöntemiyle yapılan ve en büyük viyadüklerden olan 574 metre uzunluğu, 120 metre yüksekliğiyle Doğu Anadolu’daki en büyük viyadüklerden birisi olan bu viyadüğün teknik olarak yapım zorlukları nedeniyle ancak bu yıl bitebileceği öngörülmüştü. Bunu da daha önce deklare etmiştik” dedi.



“1 milyar 250 milyon liralık proje”

KarsSarıkamışHorasanErzurum karayolundaki projenin bedelinin 1 milyar 250 milyon lira olduğunu ifade eden Arslan, “Bölünmüş yol ve sıcak asfalt hale getirilen yolumuzun uzunluğu 45,7 kilometre ve 45,7 kilometrelik hem bölünmüş yol hem sıcak asfalt hale getirilmesinde Erzurum ve Kars Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz çalışıyor. Her iki ekibimizin ve yüklenicilerin yaptığı projenin bugünkü bedeli 1 milyar 250 milyon Türk lirası. Sadece Kars bölgesine yaptığımız 45,7 kilometrelik bölünmüş yolun bedeli bu. Bu bedelden hareketle insanlarımız AK Parti döneminde Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bölgeye yapılan yatırımların büyüklüklerini çok daha rahat hayal edebilirler. Bir kez daha Cumhurbaşkanımıza, hükümetine ve dünden bugüne emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yaklaşık uzunluğu 45,7 kilometre olan, 23 kilometresi Erzurum, 22.7 kilometresi ise Kars il sınırları içerisinde olan SarıkamışHorasan karayolunda 5 tane toplam uzunluğu bin 780 metre olan viyadük bulunuyor. Yol çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığı karayolunda sona gelindi. Karayolunun bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

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