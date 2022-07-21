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Başkan Çalkın, basınla buluştu Çalkın, Et Entegre Tesislerinin açılışına vatandaşları davet etti

İHA

Başkan Çalkın, basınla buluştu Çalkın, Et Entegre Tesislerinin açılışına vatandaşları davet etti

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.
Başkan Çalkın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Kars’a geleceğini belirtti.
22 Temmuz 2022 günü Bakan Bozdağ’ın kentte olacağını ifade eden Başkan Çalkın, “Çok uzun yıllardır tartışma konusu olan diğer geçmiş iktidarlar zamanında Kars’ın en önemli kuruluşu olan Et Balık Kombinası’nı, Et Balık Entegre Tesisleri’nin yıllar önce özelleştirilmesi ile şehrimiz çok büyük sıkıntılar maruz kaldı. Yıllardır Kars siyasetinde, Kars kamuoyunda bu gündem oldu. Rabbime hamdolsun Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adalet bakanlarımızın talimatlarıyla ve aynı zamanda Milletvekillerimiz Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç’ın girişimleri ile partimizin girişimleriyle bugün Allah’ın izniyle Adalet Bakanlığımıza ait İş Yurtları Kars Et Entegresi inşallah açılışı yapılacak” dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla Kars Et Entegre Tesislerinin açılışına vatandaşları davet eden Çalkın, “Bin büyükbaşlık, besi ahırları ve şehrimizin ihtiyacını karşılayacak bir kesimhane ile birlikte Allah’ın izniyle müjdesini veriyoruz. Yarın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, ilimize teşrif edecekler. Bende kıymetli hemşehrilerimizi açılış programına davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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