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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bozdağ Kars'ta

İHA

Bakan Bozdağ Kars'ta

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Et Entegre Tesisleri’nin açılışına katılmak üzere Kars’a geldi.
Birtakım açılışlar ve toplantılara katılmak üzere Kars’a özel uçakla gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kars Valiliğini ziyaret etti. Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, valilik şeref defterini imzalayan Bozdağ’a obsidyen taşından yapılan bir hediye takdim etti. Bozdağ, daha sonra bir süre Vali Yardımcısı Doğu ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Bakan Bozdağ, Adliye Sarayı’na geçti. Bozdağ’ı adliye girişinde Başsavcı Abdullah Amanvermez karşıladı. Bozdağ’ın adliye ziyareti de basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Bozdağ’a milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın da eşlik etti.

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