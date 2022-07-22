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Bakan Bozdağ Kars’tan duyurdu: "Hasta tutuklu ve hükümlüler ile ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık"

İHA

Bakan Bozdağ Kars’tan duyurdu: "Hasta tutuklu ve hükümlüler ile ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önümüzdeki günlerde hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldıklarını belirtti.
Bozdağ, cezaevinde hastalığı nedeniyle kalamayacak durumda olan mahkumlarla ilgili birtakım düzenlemeleri olduğunu kaydetti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kars’ta yapımı tamamlanan Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi’nin açılışına katıldı. KarsArdahan Karayolu üzerinde bulunan Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi’nin açılış töreninde konuşan Bozdağ, cezaevlerinde bulunan mahkumların değişik meslek ve sanatları öğrenmeleri ve bunlarla ilgili aranan yasal belge ve sertifikalara sahip olmalarının tahliye olduktan sonra bu meslek ve sanatlarda iş bulmalarını kolaylaştıracağını söyledi.
Bakan Bozdağ, “Adalet Bakanlığınca Ceza İnfaz Kurumunun bir amacı da ıslah edildiği kabul edilen hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması için altyapı oluşturmaktır. Cezaevlerinde bulunan mahkumların değişik meslek ve sanatları öğrenmesi, bunlarla ilgili aranan yasal belge ve sertifikalara sahip olması tahliye olduktan sonra bu meslek ve sanatlarda iş bulmasını elbette kolaylaştıracaktır. Onların hayatlarını helal yoldan kazanmalarına alın teriyle elde etikleri kazancı ailelerine götürmelerine vesile olacaktır. Bu açıdan İş Yurtları Kurumu Adalet Bakanlığı bünyesinde son derece önemli ve büyük bir faydayı yerine getirmektedir” dedi.

“İşkencede zaman aşımını kaldıran tarihi adımı attık”
İşkencede zaman aşımını kaldıran tarihi adımı attıklarını belirten Bozdağ, “Türkiye Ceza İnfaz Sistemi modern bir ceza infaz sistemidir. Türkiye’de ceza infaz sisteminin sağlıklı yürümesi için yasalarımızda çok ciddi değişiklikler yaptık. Türkiye işkence ve kötü muameleyle geçmişte pek çok defa itham edilmiş bir ülke ama biz yasalarımızda yaptığımız değişiklikle işkencede zaman aşımını kaldıran tarihi adımı attık. Bunun anlamı işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans demektir. Türkiye’de kim ki herhangi bir kişiye işkence yaparsa değil 1 yıl, 100 yıl geçse hayatta ise yine yargının önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır” diye konuştu.

“Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık”
Hastalığı olan tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldıklarına dikkat çeken Bozdağ, “Buradan şunu da ifade etmek isterim, tabii cezaevlerinde hasta tutuklu ve hükümlü vatandaşlarımız da var. Vatandaş olmayan yabancılar da var. Şimdi önümüzdeki günlerde hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık. Çünkü bu düzenlemenin mevcut infaz kanunumuzda ve diğer yasalardaki düzenlemelerin acaba daha insani esaslara göre nasıl düzenleriz. Bunu Adalet Bakanlığı olarak çalışıyoruz. Cezaevinde hastalığı nedeniyle kalamayacak durumda olanlarla ilgili şimdi bir düzenlememiz var. Ama bu düzenlemenin işleyişinde de sıkıntılar olduğunu çok yakından görüyoruz. O yüzden bu sıkıntıları tamamen ortadan kaldıracak, hiç olmazsa minimize edecek bir adımı atma konusunda da kararlıyız. Bir yandan muayene süreçleriyle ilgili, öte yandan da cezaevinde tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olanlarla ilgili yeni düzenlemelerin hazırlığında olduğumuzu buradan Kars’tan bütün Türkiye kamuoyuna duyurmak isterim. Çalışıyoruz inşallah, çalışmalarımız nihayete erdiği zaman bunun detaylarını da kamuoyuyla paylaşacağız. Ve bu adımın atılması konusunda da hazırlıklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi, AK Parti grubu, Cumhur İttifakı grubuna da taslak olarak aktaracağımızı da buradan ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi’nin açılışı Bakan Bekir Bozdağ, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Vali yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Başsavcı Abdullah Amanvermez ve davetliler tarafından yapıldı.
Bakan Bozdağ daha sonra açılışı yapılan Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi’ni gezerek bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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