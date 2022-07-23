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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaca ve Üçbölük köy yollarının yapımı tamamlandı

İHA

Alaca ve Üçbölük köy yollarının yapımı tamamlandı

Kars’ta köy yollarında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Yapımı tamamlanan köy yolları ise hizmete açılıyor.
Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce kent genelinde köy yollarında sıcak asfalt, beton asfalt, kilit parke taş yol yapımları aralıksız devam ediyor.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, köylerde yürütülen yol çalışmalarını yerinde görerek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Tekcan ve Osman Cengiz’den bilgi aldı.
Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Zahid Doğu, köy yollarındaki çalışmaların sürdüğünü, yapımı tamamlanan köy yollarının ise hizmete açıldığını belirtti.
Yol çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasını isteyen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Özel İdaresi’ne ait tesiste üretilen beton malzemeyle Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) şeklinde yapılan Üçbölük ve Alaca köyü yollarını gezdi. Öksüz, tamamlanan yolların köy halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu.
Öksüz ve beraberindekiler daha sonra köyden ayrılarak kent merkezine döndü.
İl Özel İdaresi’nce köy yollarından yürütülen çalışmaların kız sezonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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