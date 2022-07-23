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Kars 36 Spor 3 futbolcuyu renklerine bağladı Başkan Erkan Aydın, “Karslıyım diyen herkesi göreve davet ediyorum”

İHA

Kars 36 Spor 3 futbolcuyu renklerine bağladı Başkan Erkan Aydın, “Karslıyım diyen herkesi göreve davet ediyorum”

20222023 futbol sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kars 36 Spor, yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde Kars’ı temsil edecek olan yeşil beyazlı ekip Teknik Direktörlük görevine Vasıf Aksaka’yı getirirken, Başkan Erkan Aydın, Aksaka’nın önerdiği futbolcularla görüşerek anlaşmaya sağladı.
Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, bunun için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Transfer çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Erkan Aydın, “Öncelikle yaptığımız transferler şehrimize ve camiamıza hayırlı olsun. Biz yönetim olarak transfer çalışmalarımıza başladık. İlk olarak Teknik Direktörümüz Vasıf Aksaka ile anlaşma yaptık. Daha sonra hocamızın önerdiği, bizimde yönetim olarak yakından takip ettiğimiz geçen yıl Ağrı Vefaspor’da oynayan Furkan Dağabakan, yine Yeşil Kaman Spor’da mücadele eden Görkem Çitak ve geçen sezon takımımız da başarılı bir sezon geçiren Serkan Ersöyleyen ile anlaşma yaptık. Yine takip ettiğimiz futbolcular var. Onlarla da görüşüyoruz. Amacımız bu yıl çok iyi bir ekip kurarak Kars 36 Spor’u hak ettiği yere taşımak. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
“Bütün Karslıları göreve davet ediyorum”
Biz yönetim olarak gerekli adımları atıyoruz. Ancak bizlerle bir yere kadar diyen Başkan Aydın, Karslıyım diyen herkesin sorumluk alması gerektiğini hatırlatan Aydın, “Biz elimiz değil, başımızı taşın altına koyduk. Başarılı olmak, yeşil beyazlı ekibi profesyonel lige taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Kars dışında yaşayan Karslı iş adamlarını da yanımızda görmek istiyoruz. Onların da vereceği destekle başarılı olacağımıza inanıyorum. Kars 36 Spor hepimizindir, herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Birlikten kuvvet doğar, bizimde şehir olarak bu birliği sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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