Kars’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 Ermeni vatandaşı hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza; KarsArpaçay Kavşağında meydana geldi. Arpaçay’dan Kars’a seyir halindeki Ermenistan vatandaşı Hmayak Mkrtchyan (65) sevk ve idaresinde 35 GM 087 plakalı otomobil, Kars’tan Susuz istikametine seyir halindeki 34 DJ 0487 plakalı otomobille KarsArpaçay kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hmayak Mkrtchyan’ın kullandığı otomobil takla attı. Feci kazada Hmayak Mkrtchyan, eşi S.M. (51) ile diğer otomobilde bulunan T.Y. (52), K.O. (50) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay olay yerine gelen trafik ve jandarma ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentte hastanelere sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan Ermeni vatandaşı Hmayak Mkrtchyan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi S.M.’nin tedavisi devam ediyor. Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan T.Y. ve K.O.’nun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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