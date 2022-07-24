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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sular 20 metre çekildi, eski Kars-Ardahan karayolu ortaya çıktı

İHA

Sular 20 metre çekildi, eski Kars-Ardahan karayolu ortaya çıktı

Kars Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla baraj havzasında sular 20 metre çekilince eski KarsArdahan karayolu da ortaya çıktı. Ortaya çıkan karayolu havadan görüntülendi.
Kars’ta yapımı 2018 yılında tamamlanan ve su tutmaya başlayan Kars Barajı Gölü’nün suları altında KarsGöleArdahan karayolu, baraj kapaklarının açılmasıyla çekilen sularla birlikte yeniden ortaya çıkarken, sular altında kalan ağaçlar da gün yüzü gördü. KarsArdahan karayolunun yeniden ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, “Baraj kapaklarının açılmasıyla beraber su seviyesi de dip seviyeye ulaştı. Eski KarsArdahan yolu da tamamen ortaya çıkmış durumda. Baraj sularının çekilmesi eski yapıların, ağaçların da gün yüzüne çıkmasına sebep oldu” dedi.
Suların yaklaşık 20 metre çekildiği baraj havzasında suların çekilmesiyle toprakta derin çatlaklar oluştu. Ortaya çıkan karayolu, ağaçlar ve ev kalıntıları havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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