Kars’ta mayın patlaması: 1 yaralı

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TürkiyeErmenistan sınırındaki mayınların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada yabancı 1 kişi yaralandı.

Kars’ın Arpaçay ilçesi Ermenistan sınırında mayın temizliği sırasında patlama meydana geldi. Patlamada mayın temizleyen şirkette mayın temizleme görevlisi olarak çalışan yabancı uyruklu Paul Antonio isimli kişi, elinden yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye Arpaçay Doğruyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Patlamada elinden yaralanan Paul Antonio, ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Antonio’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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