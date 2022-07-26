Kağızman Camuşlu, tarihin şifresini saklıyor Kaymakam Türkmen, yazılı kayaları yerinde gördü

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Camuşlu köyünde bulunan 25 bin yıllık geçmişe ışık tutan yazılı kaya resimleri görenleri büyülüyor.

Kars merkeze 80 kilometre uzaklıkta olan Camuşlu köyü kaya yazıtları dünyada doğal alana asılı eşsiz portre olarak geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen, Camuşlu köyünde bulunan Üst Paleolitik Döneme Ait, Üzerinde İnsan ve Hayvan Figürleri barındıran yazılı kaya resimlerini yerinde inceledi.

Kaymakam Türkmen'e İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Cumali Arduç, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yıldız, Camuşlu Köyü Muhtarı Nesim Öztürk’te eşlik etti.

Camuşlu köyü yazılı kaya resimleri hakkında bilgi alan Türkmen, bölgenin Kars turizmine kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Yapılan incelemenin ardından köylülerle çay içen Türkmen, Camuşlu köyünün dünya tarihi açısından müstesna bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Camuşlu kaya resimlerinde at tasvirleri, süvari resimleri, av ve tuzak sahneleri, dağ keçileri, geyik, rengeyiği ve hayat ağacı motifler yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.