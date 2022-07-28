Spiral makinesi ile çelik kasayı açarken suçüstü yakalandı

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Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta hırsızlık amacıyla bir eve giren S.Y., (50) çelik kasayı spiral makinesi ile açmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

Olay, Halitpaşa Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi'nde meydana geldi. G.A.'nın oturduğu eve kimse olmadığı sırada giren S.Y., spiral makinesi ile çelik kasayı açmak istedi. Bu sırada sesleri duyan G.A.'nın komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, S.Y.'yi suçüstü yakaladı. 'Hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 10 kaydı bulunan S.Y. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-07-28 10:12:32



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