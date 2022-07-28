Arslan Sarıkamış’a müjdeyi verdi Üç önemli projenin ihaleleri yapıldı; Yapılacak projelerin toplam bedeli 130 Milyon TL

65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Arslan, Sarıkamış İmam Hatip Lisesinin inşaat alanını ziyaret etti. Ziyarette yaptığı açıklamada peş peşe müjde verdi ve verdiği üç önemli projelerin ihalesi yapıldı.

24 derslik Sarıkamış İmam Hatip Lisesinin yapımı son hızla devam ediyor. Arslan yaptığı açıklamada, “24 derslik Sarıkamış İmam Hatip Lisesi inşaat alanındayız daha önce sözünü vermiştik Mayıs ayında ihalesi yapılmıştı ve Haziran ayında ise işe başlanmıştı. 24 dersli 5 katlı okulumuzun yapımı son hızla devem ediyor. Hemen yanı başında 200 öğrenciye hizmet verecek pansiyonun da inşaatı başlamış durumda toplam ikisinin bedeli 47 milyon 270 bin TL’dir dolayısı İle Sarıkamış’lı hemşerilerimize verdiğimiz sözü yerine tek tek getiriyoruz. Okulumuz 24 derslik, 3 adet Laboratuvar, 1 Adet Kütüphane, 1 Adet konferans salonu ve 1 adet Beden Eğitim salonu olucak. 200 kişilik pansiyonda ise 50 oda her odada dört kişi ve her öğrenci bağımsız bir yatakta yatabilecek. Sarıkamış’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Sarıkamış’a yeni 24 derslik Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi

65.Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış’da yaptığı açıklamada 24 Derslik Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi yapımının müjdesini verdi verdiği müjdenin hemen ardından lisenin ihalesi yapıldı. 25 Temmuz tarihinde yapılan ihalenin toplam bedeli 27 Milyon 950 bin TL’dir.

8 derslik imam hatip ortaokulu

65.Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış’da yaptığı açıklamada 8 Derslik İmam Hatip Ortaokulu müjdesini verdi verdiği müjdenin hemen ardından ortaokulun ihalesi yapıldı.

22 Temmuz tarihinde yapılan ihalenin toplam bedeli 15 Milyon 448 bin TL’dir.

Yeni ve modern kütüphane yapılacak

65.Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış’da yaptığı açıklamada yeni bir kütüphane müjdesini verdi verdiği müjdenin hemen ardından kütüphane ihalesi yapıldı.

Kütüphane ihalesine teklif gelmedi. Kısa sürede tekrar ihale edilecek.

Sarıkamış’da kütüphane ve okulların toplam bedeli 130 Milyon TL’dir.

Arslan, “Kars Milletvekilleri olarak; ben ve Prof. Dr. Yunus Kılıç hocamız Sarıkamışlı hemşerilerimize verdiğimiz sözü tek tek yerine getiriyoruz. Özellikle Sarıkamış’ta eğitim alanında bir çok okul başlattık. Sarıkamış’da yapılacak olan kütüphane ve okulların toplam bedeli 130 Milyon TL. Tabi bunların yanında güçlendirme çalışmalarımız var ve devam ediyor. Sarıkamışlı hemşerilerimiz bilsinler ki bunlarla yetinmeyip daha önemli projeler ilçemize kazandıracağız.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.