Gölbaşı köyüne taziye evi yapılıyor

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Susuz’da Taziye Evi bulunmayan köylere Taziye Evi yapılıyor.

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyü Taziye Evi’ne kavuşuyor. Kaymakam Onur Yılmazer, Gölbaşı köyünde bir takım incelemelerde bulundu. Yılmazer, bir süre köylülerle sohbet etti. Köylülerin sorun ve isteklerini dinleyen Yılmazer, daha sonra Taziye Evi’nin yapılacağı bölgeye geçti.

Kaymakam Onur Yılmazer, Gölbaşı köyünde Susuz Kaymakamlığı’nca yapımına başlanan Taziye Evi’nin temelini attı.

Yılmazer, Gölbaşı köyünde önemli bir eksiğin giderildiğini ifade etti.

Kaymakam Onur Yılmazer, daha sonra Gölbaşı köyünden ayrıldı.

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