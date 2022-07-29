Kars Vali Yardımcısı Doğu, ihraç edildi

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Kars Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Zahid Doğu, ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kars Vali Yardımcılığı’na atanan Doğu, geçen süre içerisinde Vali Yardımcılığı görevinin yanı sıra İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevini de yürütüyordu.

Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu’nun FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde ihraç edildiği öğrenildi.

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