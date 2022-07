ABD'den getirilen embriyolardan ilk buzağılar doğdu

Bedir ALTUNOKVolkan KARABAĞ/KARS, (DHA)ABD´nin Teksas eyaletinden Kars'a getirilen 'Beefmaster' ırkı embriyoların transfer edildiği ineklerden 3'ü doğum yaptı. Dişi buzağıya 'Kafkas Gülü', erkek buzağılara ise 'Sarp' ve 'Anadolu' adları verildi.

ABD'nin Teksas eyaletinden 'Beefmaster ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transferi' projesi kapsamında Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne 2022 Ocak ayında getirilen embriyoların transfer edildiği inekler, geçen hafta 3 buzağı doğurdu. Bir haftalık olan buzağılar anneleriyle ilk kez dışarı çıkarıldı. Buzağıların doğum ve bakımında görev alan doktora öğrencileri, cep telefonlarıyla görüntü aldı.

Beefmaster ırkı buzağıların tanıtım toplantısında konuşan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, "Geçtiğimiz yıl başlattığımız 'Beefmaster ve Zavot Sığır Irklarında Embriyo Transferi' projesinin bugün ilk meyvesini almış bulunuyoruz. Biz Amerika Birleşik Devletleri Beefmaster Birliği'nden Beefmaster ırkı embriyo hibe olarak almıştık. Hibe edilen embriyolar 2022 yılının ocak ayında ulaştı, hocalarımız gerekli çalışmaları yaptılar ve transferlere başladılar. Geçtiğimiz hafta da 3 tane doğumumuz gerçekleşti. İlk dişi danamız doğdu ve adını 'Kafkasın Gülü' koyduk. Şu an 15 tane gebelik durumu yine söz konusu ve onların da doğumlarını bekliyoruz" dedi.

'BAĞIŞ EMBRİYOLARIYLA AŞILATILDI'

Proje yürütücüsü ve Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, projeyle ülkenin etçi sığır ihtiyacının daha ucuz ve ekonomik olarak karşılanabileceğini bildirdi. Amaçlarının Türkiye'nin artan, dinamik nüfusuna ve talebine karşılık olarak kırmızı et üretimini artırmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztürkler, şunları söyledi:

"Bu projeyi planlarken, Türkiye'de et verimi yüksek yeni bir ırkın ana babası olmayan, herhangi bir soyu olmayan, hatta Asya'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Tayland'ın dışında, sadece Türkiye'de bunun genetiği yetiştirilecek şekilde gerçekleştirildi. Amerika'dan gelen bağış embriyolarıyla aşılatıldı. Bu değerli ırkın okyanus ötesinden getirilmesi bir konteyner yaklaşık 25 bin dolara mal oluyor. Test masrafı inek başı 3 bin dolardır. Biz bu masrafları yapmadık. Bize hediye gönderildi. Eğer satın alacaksak sadece 500700 dolar civarında embriyo başına bir masraf harcayarak onları getirip burada kendi taşıyıcı hayvanlarımıza nakledeceğiz" diye konuştu.

Beefmaster ırkının doğum sırasında küçük olduğunu, daha sonra hızla kilo alıp günlük yaklaşık 2 kilo besi artışı yaşandığını belirten Prof. Dr. Öztürkler, ileriki yıllarda da embriyo yaparak ihraç edeceklerini de sözlerine ekledi.

Peyderpey yapılan aşılamanın ardından yavruları aldıklarını ve bakımlarına başladıklarını söyleyen Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cihan Kaçar ise, "Doğum sonrası doğar doğmaz hemen ilk sütünü içirmemiz gerekiyor. Çünkü buzağıları hastalıklara karşı koruyacak olan antikorlar, 12 saatte yüzde 50 oranında azalıyor. Dolayısıyla biz hemen bu yavruları verdik, daha sonra bakımları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.

KAFKAS GÜLÜ, SARP, ANADOLU

Amerika'dan getirilen embriyoların nakledildiği ineklerden doğan dişi buzağıya 'Kafkas Gülü', erkek buzağılara ise buzağıya embriyo transferi sırasında yardımları olan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp'ın soyadı 'Sarp' ile Anadolu hayvancılığını temsilen 'Anadolu' isimi verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2022-07-29 11:27:21



