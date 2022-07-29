Kars'ta PKK/KCK’dan 1 kişi tutuklandı

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan eylem ve etkinliklerine katıldığı tespit edilen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı üzerine kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda, örgütün propagandaya dönüşen eylem ve etkinliklerine de katıldığı tespit edilen G.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan G.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A, çıkarıldığı mahkemece, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.