Arpaçay’da çevre yolu aydınlatılıyor

Arpaçay’da çevre yolu aydınlatma çalışmaları başlatıldı.

Arpaçay Belediyesi’nin girişimleriyle başlatılan çalışmalarla Arpaçay Çevre yolu ile ilçe giriş çıkışları ışıl ışıl oluyor.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Çevre yolunda yürütülen çalışmaları yerinde görerek bilgi aldı. Yetkili elektrik dağıtım şirketi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, “Çevre yolunda önemli bir eksik gideriliyor. İlçe giriş çıkışlarıyla birlikte yapılan aydınlatma çalışmaları Arpaçaylılara hayırlı olsun. Tabi Arpaçay çevre yolu uluslar arası taşımacılıkta önemli bir güzergah, İran’dan, Türkiye çeşitli illerinden hareket eden tırlar, Arpaçay’dan geçerek Çıldır Aktaş Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a giriş yapıyor. Bu açıdan da çevre yolunun ışıklandırılması gerekiyor. Çok güzel oldu. Artık Arpaçay giriş çıkışları ve çevre yolu ışıklandırmasıyla da bir başka güzel oldu” dedi.

Öte yandan Arpaçay’da yapılan ışıklandırma çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar ışıklandırma çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.