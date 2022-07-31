KKDGC Genel Sekreteri Avşar, “Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine yönelik tehdit vari yayınlar ve paylaşımlar cemiyetimiz tarafından büyük bir üzüntüyle takip edilmektedir”

Kars Kuzeydoğu Gazetecilere Cemiyeti (KKDGC) Genel Sekreteri Okan Avşar, bazı kişilerin kendilerini gazeteci sıfatıyla tanıtarak yapmış oldukları paylaşımlardan cemiyet olarak rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Avşar, kendilerini gazeteci olarak tanıtan şahısların, sosyal medya hesaplarından kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine yönelik tehdit vari yayınlar ve paylaşımlar yaptıkları cemiyet olarak büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini kaydetti.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Olcay Okan Avşar kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla cemiyete üye televizyon, gazete ve internet haber sitelerini açıkladı.

Avşar, bazı yayın kuruluşlarının cemiyet ile bağlantısının olmadığını, kendi güdümlerindeki yayın organlarından yaptıkları yayınların cemiyeti ve cemiyete bağlı kuruluşları bağlamadığını ifade etti.

Avşar, “Kamu kurum kuruluşları ile Kars kamuoyunu bilgilendirmek adına böyle bir açıklama gereği duyulmuştur. Aşağıdaki listede belirtilen yayıncı kuruluşların haricinde, sosyal medya veya internet aracılığıyla gazetecilik mesleğini yürüten veya iddia eden kişilerin cemiyetimizle her hangi bir üyelikleri veya bağları bulunmamaktadır. Son günlerde cemiyetimize bağlı olmayan bazı şahısların kendilerini gazeteci kimliğine büründürerek kendilerine ait sosyal medya hesaplarından şehirdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine yönelik tehdit vari yayınlar ve paylaşımlar yaptıkları cemiyetimiz tarafından büyük bir üzüntüyle takip edilmektedir” dedi.

“Kars’ta tek yetkili cemiyet KKDGC’dir”

Bahse konu kişilerin kendilerini gazeteci sıfatıyla tanıtarak yapmış oldukları bu paylaşımlardan cemiyet olarak biz de rahatsızlığımızı kamuoyuna bildiririz diyen Avşar, “Kars’ta Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı olan tek yetkili cemiyet Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti olduğunu da tekrar yinelemek istiyoruz. Gazeteciler Cemiyeti kimliği adı altında yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını rica ediyoruz. Listede adı bulunan televizyon, gazete ve internet haber sitelerinin haricindeki sitelerin gazeteciler cemiyeti ile bir alakalarının bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur” diye konuştu.

Öte yandan KKDGC Başkanlığı kendilerine bağlı yayın kuruşlarını şöyle sıraladı:

“Serhat TV, www.karspusula.com, Kars Hakimiyet Gazetesi, Kars Havadis Gazetesi, Ölçek Gazetesi, Sarıkamış Haber Gazetesi, www.karsmanset.com, www.serhattv.com.tr, www.gazetekars.com, www.habercephesi.com, www.lha.com.tr, www.haberolcek.com, www.karspress.com, www.karshakimiyet.com, www.karstanhavadis.com, www.habersarikamis.com ve www.kagizmanfm.com.”

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