Kars’ta jandarmadan ‘Şafak’ operasyonu Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars’ta jandarmanın düzenlediği 'Şafak' operasyonunda 1 Kalaşnikof tüfek, 4 tabanca ve 201 mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ve Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı’nca, Susuz sınırları içerisinde önceden tespit edilen şüpheli 5 kişinin yayla evi ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheliler neye uğradığını şaşırırken, jandarma ekiplerince şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 tabanca ve silahlara ait 6 şarjör ile 201 mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen silahlara el koyan jandarma, olayla ilgili olarak şüpheli 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Şafak operasyonunda ele geçirilen silahlar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliği, emniyet ve asayişin sağlanması ile ilgili çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.

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