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Kars’ta tarlalardan bereket fışkırdı Altın sarısı tarlalar havadan görüntülendi

İHA

Kars’ta tarlalardan bereket fışkırdı Altın sarısı tarlalar havadan görüntülendi

Kars’ta yaz mevsiminin bol yağışlı geçmesiyle arpa, buğday, ayçiçeği ve silajlık mısırda yüzde 100'lük rekolte artışı çiftçilerin yüzünü güldürdü. Hasat döneminin başladığı Kars’ta altın sarısı arpa ve buğday tarlaları ile yeşil ayçiçeği ve silajlık mısır tarlaları havadan görüntülendi.
Kars’ta 2021 yılının kurak geçmesinin ardından 2022 yılında yağmurların bol olmasıyla başta arpa, buğday olmak üzere yulaf, silajlık mısır ve ayçiçeği ürün rekoltesinde yüzde 100’lük artış görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Karslı çiftçilere verdiği destekle ekilen tohumlar, yetişerek hasat edilmeye hazır hale getirildi. Ot biçimin yapıldığı Kars’ta çiftçiler, arpa, buğday ve yulaflarını biçmeye hazırlanıyor.

“Bolluk, bereket çiftçinin yüzünü güldürdü”
Kars’ta son yıllarının en verimli yılının yaşandığını ifade eden Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertaş, “2022 yılı bolluk ve bereket yılı oldu. kendi ilimiz ve bölgemiz açısından 2019 yılından beri üst üste gelen kurak yılların ardından gelen bolluk bereket, çiftçilerimizin yüzünü güldürdü” dedi.

“Bakanlığın dağıttığı tohumlar yeşerdi”
Bakanlığın verdiği destekle tohum desteğiyle çiftçilerin yüzde 100 verim elde ettiğine dikkat çeken Ertaş, “Bakanlığımızın çiftçilere valiliğimizle ortaklaşa dağıtmış olduğu tohumlar yeşerdi. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı desteklemeler devam edecek. Bakanlık tarafından yine süspanseler devam edecek. Bu yıl çiftçilerimiz hayvancılıkta biraz sıkıntı yaşayabilir. Hayvan varlığımız azaldı. İnşallah hayvan varlığımızı da en kısa sürede toparlamış oluruz. Ülke hayvan varlığına da katkıda bulunmuş oluruz, bolluk ve bereketli yıllarda” diye konuştu.

“Arpa ve buğdayda geçen seneye göre yüzde 100 artış elde ettik”
Hayvanlarının kışlık otlarını toplayan çiftçi Doğuş Uçungan, “İşlem çok zor, Allah’ın verdiğine çok şükür, bu yıl bolluk, bereketlik içerisinde, geçen yıla göre yüzde yüz artış elde ettik. Bugün mahsulümüzü toplayıp inşallah eve götüreceğiz. Arpa, buğday durumu da geçen seneye göre yüzde 100 artış elde ettik. Biçimler başlayacak. Demek istediğim bugün yarın biçerciler gelecek. İnşallah biz de tarlamızdan mahsulümüzü alacağız” şeklinde konuştu.
Öte yandan Kars’ta tarım arazileri en verimli yıllarını yaşarken, altın sarısı arpa ve buğdayın, silajlık mısır ile ayçiçeğinin yeşiliyle birleşmesi nakış nakış işlenmiş halı desenlerini hatırlattı. Altın sarısı tarlalar İhlas Haber Ajansı dronu ile havadan görüntülendi. Kars’ta yüzde 100 artan ürün rekoltesi ise çiftçilerin yüzünü uzun yıllar sonra güldürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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