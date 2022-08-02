AFAD eğitimleri devam ediyor

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Kars’ta AFAD Gönüllerine yönelik eğitimler devam ediyor.

Online eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllüler hafif arama kurtarma, insani yardım, çadır kurulumu, yangın konularında eğitim verildi.

Eğitimlere katılan AFAD Müdürü Oktay Ayğan ise gönüllerle bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Öte yandan AFAD gönüllülerine yönelik eğitimlerin süreceği bildirildi.

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