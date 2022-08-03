Vali Öksüz’den Ehlibeyt Dernekleri’ne ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Öksüz’den Ehlibeyt Dernekleri’ne ziyaret

İHA

Vali Öksüz’den Ehlibeyt Dernekleri’ne ziyaret

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kerbela’nın tüm Müslümanların ortak acısı ve bir ibret vesikası olduğunu belirtti.
Öksüz, Kerbela olayının çok uzun süredir tüm İslam aleminin ve bizlerin dinmeyen ortak acısı olduğunu kaydetti.
Öksüz, Muharrem ayı ve Kerbela Olayı’nın 1383’üncü yıldönümü vesilesiyle Kars’ta bulunan Ehlibeyt derneklerine bir takım ziyaretlerde bulundu.
Muharrem ayı ziyaretleri çerçevesinde Öksüz, sırasıyla Kars Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Kars Şubesi ve Hz. Ali Camii Derneği Başkan ve üyeleriyle bir araya geldi.
Vali/Belediye Başkan Vekili Sn. Türker Öksüz, Peygamber Efendimiz ve birçoğu Ehlibeytten olan 72 kişinin şehadetinin 1383’üncü yıldönümü dolayısıyla taziyelerini bildirdi. Öksüz, Kerbela’nın tüm Müslümanların ortak acısı ve bir ibret vesikası olduğunu söyledi.
Öksüz, “Hicri yılımızın ve Muharrem ayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Allah mübarek etsin. Hakikaten Kerbela olayı, hepimizin çok uzun süredir tüm İslam âleminin ve bizlerin dinmeyen ortak acısıdır. Peygamber Efendimizin ciğerparesi sevgili torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehlibeytten 72 kişinin şehit edilmesi, her zaman kalbimizi, içimizi, yüreğimizi sızlatmıştır. Biz de bu acıyla, hüzünle onları her zaman anıyoruz. Tabi Hz. Hüseyin efendimiz ve Ehlibeytten yanında bulunanlar her zaman hakkı, hukuku, doğruluğu temsil ettiler. Onlara karşı yapılan bu hareket, bugün hepimizi üzen, o yıllara geri götüren ve o acıyı hissettiren şeylerdir. Allah hepsine rahmet eylesin. Biz aslında ülke olarak millet olarak birliğimiz, kardeşliğimizi, dirliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece her zaman huzurla refah içinde mutlu yaşarız. Ama ne zaman ki içimize nifak girdi, ne zaman ki kardeşliğimizi, huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yeltenen unsurlar, nifaklar içimize girdi, işte o zaman çeşitli üzücü olaylar ile karşılaştık. Tarih boyunca hep böyle oldu. Onun için Muharrem ayı dolayısıyla kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi tekrar hatırlamamız lazım. Geçmişten ders almamız lazım. Kerbela olayı, elbette bizler için ve bütün İslam âlemi için ibretlik bir vesikadır. O nedenle bundan ibret alarak ileriye bakmalı, birliğimizi, dirliğimizi korumalıyız. Bizler de bu amaca hizmet etmek için gayret gösteriyoruz” dedi.
“Kars ülkemizin en huzurlu şehridir”
Kars’ta güzel bir tablo var aslında. Kars’ta çeşitli etnik gruplar var. Herkes huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşıyor, bunu hissediyoruz diyen Öksüz, “Kars bu anlamda belki Türkiye’ye örnek bir şehirdir. Dolayısıyla hem Kerbela olayından alacağımız tarihi ders, hem de tarih boyunca yaşadığımız tecrübelerle, inşallah huzur içerisinde, birlik içerisinde adımlar atmaya, kardeşliğimizi muhafaza etmeye, korumaya bundan sonrada devam edeceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kerbela’da şehit olan Hz. Hüseyin efendimize, Ehlibeytten olan bütün Müslümanlara ve ülkemizin birliği ve bütünlüğü için şehit olan tüm vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah, hepsinin mekanlarını cennet etsin. Allah bizleri de onlara layık olmayı nasip etsin. Muharrem ayı, hepimize hayır getirsin, huzur getirsin, mutluluk getirsin. Burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum” diye konuştu.
Dernek yetkilileri, Muharrem ayı vesilesiyle kendilerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta yaralı Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta yaralı Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı
Başkan Ali Eroğlu Kars’ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Ali Eroğlu Kars’ta ziyaretlerde bulundu
Kars'ta 18 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kars'ta 18 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Sarıkamış'ta üzerinde insan figürleri bulunan taş ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta üzerinde insan figürleri bulunan taş ...
AFAD eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER AFAD eğitimleri devam ediyor
Başkan Çalkın, Digor’da vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çalkın, Digor’da vatandaşlarla buluştu
Başkan Alibeyoğlu, “Sınır ticareti belgelerinizi alın”
YEREL HABERLER Başkan Alibeyoğlu, “Sınır ticareti belgelerinizi ...
Kars’ta tarlalardan bereket fışkırdı Altın sarısı tarlalar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kars’ta tarlalardan bereket fışkırdı Altın sarısı ...
Kars’ta jandarmadan ‘Şafak’ operasyonu Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars’ta jandarmadan ‘Şafak’ operasyonu Çok sayıda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.