Kars’ta yaralı Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı

Kars’ta duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kulaklı Orman Baykuş’u tedavi altına alındı.

Kars’ın Selim ilçesi Benliahmet köyü tren istasyonunda duyarlı vatandaşlar yaralı Kulaklı Orman Baykuş’u buldu.

Vatandaşlar Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü’nü arayarak yaralı baykuş bulduklarını bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekipleri vatandaşlar tarafından bulunan Kulaklı Orman Baykuş’u teslim aldı.

Yaralı baykuş, daha sonra Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Burada il muayenesi yapılan Baykuş’un kanadından yaralı olduğu tespit edildi. Tedavisi devam eden Kulaklı Orman Baykuş’u tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.

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