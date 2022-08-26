'Bir Oyuncak da Sen Ver' gönüllüleri, çocukları güldürdü



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta 4 yıl önce sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen 'Bir Oyuncak da Sen Ver' grubu, topladıkları oyuncakları köydeki çocuklara dağıtıp, onların yüzlerini güldürüyor.

'Çocuk gülerse dünya güler' ve 'Oyuncaksız çocuk kalmasın' sloganıyla bir araya gelen 'Bir Oyuncak da Sen Ver' grubu, Kars Valiliği'nden aldıkları izinle kampanya başlattı. Kent merkezinde kendi imkanlarıyla topladıkları oyuncakları otomobillerine dolduran grup, köyleri gezerek çocukları sevindiriyor. En son merkeze bağlı Gelirli köyüne giden gönüllüler, beraberlerinde getirdikleri oyuncakları Kur'an kursundaki çocuklara dağıttı. Yakından takip ettiği grubun etkinliklerine katıldığını belirten Gelirli köyü İmamı İsmail Mızrak, "Bu programları yapabilmek için gönüllü izleyici ve takipçilerin desteğine ihtiyaç var. 'Bir çocuk gülerse dünya güler' diyerek yola çıktık. İnşallah verilen desteklerle nice çocuğa ulaşmış olacağız. Bu çocuklar, benim öğrencilerim. Verdiğiniz destekle bugün mutlu oldular" diye konuştu.

Hediyelere sevinen Evin Berfin Alp (9), çok mutlu olduğunu söylerken Muhammet Sait Dağlar da (8) kampanya ekibine teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-08-26 11:40:34



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