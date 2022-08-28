'Anadolu Parsı' unvanı için 8 zirve kaldı



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)- `81 il, 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı´ projesi kapsamında Türkiye´nin 81 ilinde zirveye tırmanıp, `Anadolu Parsı´ unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet (51), 71'inci, 72´nci ve 73'üncü tırmanışlarını gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan dağcılık eğitimleri alan, yaz-kış yürüyüş liderliği yapan ve aynı zamanda spor tırmanışı il hakemi olan Erdek Cennet, 81 ilde zirveye tırmanarak 'Anadolu Parsı' unvanı almayı hedefliyor. Cennet, 15 yıldır tırmanış sporu ile ilgilendiğini belirterek, "81 ilimizin en yüksek rakımlı zirvesine yapılacak tırmanışlar sonucunda 'Anadolu Parsı' unvanı verilmesi için proje geliştirdim. 71'inci, 72'nci ve 73'üncü zirvemi 2 günde gerçekleştirmiş bulunuyorum. Şimdi Şırnak'taki Cudi Dağı'na hemen ardından Hakkari'ye geçeceğim. Kısa sürede bu projeyi bitirip, Cumhurbaşkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı´na proje detaylarını gönderip, bu unvanın verilmesi için girişimlerde bulunacağım" diye konuştu.

İnsanlar arasında sevgi, saygı ve dostluk bağlarını geliştirmek amacıyla böyle bir proje hazırladığını söyleyen Cennet, "Bu proje insanlar arasındaki iletişimsizliğin çözülmesi, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi, insanların daha sosyal, huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşama kavuşması yönünde farkındalık yaratacaktır. Dağcılık ve özellikle yüksek irtifa dağcılığı bu projenin gerçekleşmesi açısından en uygun spor dalı olmasından dolayı çok önemlidir. Dağcılığın insanlara verdiği öz güven ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturmak, dağcılık, kırsal, eko kültür gibi turizmlerin yaygınlaşmasını ve gelişimine katkı sağlamak istiyorum. Dağcılık sporunun vermiş olduğu dikkat, konsantrasyon, huzur, girişimci ve sağlıklı bir neslin yetişmesini sağlamayı başarırsam bu proje de amacına ulaşmış olacaktır" dedi.

Erdek Cennet, 26 Ağustos'ta 71'inci zirvesi olan 2 bin 574 metre yükseklikteki Tekelti Dağı'na, 27 Ağustos sabahı Kars'ta 3 bin 120 metre yükseklikteki Allahuekber Dağı'na ve öğleden sonra da Ardahan'da 3 bin 137 metre yükseklikteki Kısır Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-08-28 12:32:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.