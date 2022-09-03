

Orhan Kemal OKTAY/SELİM (Kars), (DHA)KARS'ın Selim ilçesinde hububat alım satımı yapan Ufuk Kaptan (43) ile Güven Atmaca (36), sıcaktan bunalan çocuklar için kamyonlarının damperini havuza çevirdi.

Selim'de hava sıcaklıkları 35 derecelere ulaşınca, hububat alım-satımı yapan 2 çocuk babası Ufuk Kaptan (43) ile 4 çocuk babası Güven Atmaca, kamyon damperini havuza dönüştürme kararı aldı. İki arkadaş Çarşı Mahallesi'nde, hububat taşıdıkları kamyonun damperine branda serip, hortumla su doldurdu. Damperli havuza giren çocuklar, dakikalarca yüzerek serinlemenin keyfini yaşadı.

İlçede hava sıcaklığının yüksek seyrettiğini belirten Güven Atmaca, "Hububatta henüz hasat dönemi başladığı için bizim işlerde bir yoğunluk yok. Biz de tatile gitme imkanı olmayan çocuklar için böyle bir şey düşündük. Branda çekerek kamyonun damperini havuza dönüştürdük. Yaklaşık 2 saat süreyle çocuklar burada hem serinledi hem de eğlendi. Çocuklar, damperli havuz uygulamasının sıcaklar sona erene kadar devam etmesini istiyor" diye konuştu.

Çocuklardan Bilal Can Tepe (12), "Ufuk ve Güven Amcaya teşekkür ediyoruz. Bu sıcaklarda oluşturdukları havuzla serinlememizi sağladılar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Selim Orhan Kemal OKTAY

2022-09-03 10:01:22



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