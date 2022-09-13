Kars'taki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik harekete geçti. Son 1 ayda düzenlenen baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 207,72 gram eroin, 163,55 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 32 fişek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. (43), M.E. (36), G.K. (32), B.N.Y. (27) ve Ö.S. (24) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-09-13 10:20:07



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