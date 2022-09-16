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Karslı öğrencinin huş ağacı kabuklarıyla 'Kutup' projesine 2'ncilik ödülü

DHA

Karslı öğrencinin huş ağacı kabuklarıyla 'Kutup' projesine 2'ncilik ödülü


Volkan KARABAĞ/KARS,(DHA)KARS Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Nisa Gül Yıldız (16), kutupta görev yapan bilim insanlarının kaldığı konteynerlerin, huş ağaçlarının kabuğuyla doğal yalıtımı için geliştirdiği 'Vegan Yalıtım' projesiyle, Karadeniz TEKNOFEST'te Türkiye 2'ncisi oldu. Yıldız, "Kutuplar bölgesine kimyasal bir madde sokmadan, zaten orada yetişen bir doğal ağaç türünün adaptasyonlarından yararlanarak, yalıtım malzemesi gerçekleştirdik" dedi. 
Kars Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Nisa Gül Yıldız, öğretmeni Engin Yamancı'nın danışmanlığında Samsun'daki Karadeniz TEKNOFEST için 'Vegan Yalıtım' projesini hazırladı. Kutuplarda görev yapan bilim insanlarının kaldığı konteynerlerin kimyasal madde kullanılmadan doğal yollarla yalıtımını sağlamayı amaçlayan Yıldız, projesiyle finalde liseler arası kutup araştırmalarında Türkiye 2'ncisi oldu. Ödülünü Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan alan Yıldız, projesini 6 ayda hazırladığını söyledi. 
Lise öğreniminin yanı sıra Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde resim, müzik alanında eğitim gören Yıldız, danışman öğretmeni Engin Yamancı'nın yönlendirmesiyle biyoloji alanında proje hazırladığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Merkezde resim ve müzik alanında ders gördüğüm için biyoloji alanında pek ders alamıyorum. Ancak danışman öğretmenimin yönlendirmesiyle ilgi duydum ve projeye başladık. Vegan yalıtım projesiyle amacım kutup bölgelerinde bilim insanlarımızın kaldığı konteynerlerin daha iyi ve doğal bir yalıtımı sağlanarak, konaklamaları ile kendilerine daha verimli çalışma alanı oluşturmaktır. Kars'ta ve kutuplar bölgesinde yetişen huş ağacının kabuklarını topladım ve talaş haline getirdim. Daha sonra yaptığımız karışımlar ve fırınlama yönetimiyle kalıplar haline getirdik. Bu kalıplarla oluşturduğumuz model evlerin üzerine kapladık ve piyasadaki endüstriyel yalıtım malzemeleri ile kıyasladık. Bu proje ile vardığımız sonuç ise kutuplar bölgesine kimyasal bir madde sokmadan, zaten orada yetişen bir doğal ağaç türünün adaptasyonlarından yararlanarak yalıtım malzemesi gerçekleştirdik ve bilim insanlarımızın daha sıcak ortamlarda çalışmasına olanak sağladık. Bu bir başlangıçtı ve Türkiye 2'ncisi oldum ama hedefim Engin hocamla birlikte önümüzdeki sene Türkiye birincisi olmaktır."
Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Arzu Yıldız, "Biz kendisini her konuda destekledik, hayalinin gerçekleşmesini sağladık" diye konuştu.
SENEYE DAHA İYİ BİR DERECE
Öte yandan TEKNOFEST'te 190 santimetre metre uzunluğunda 117 milim çapında kendi yaptıkları roket ile 1500 metre yüksekliğe ulaşarak Türkiye 5'incisi olan 'KARoket' ekibi üyeleri Emirhan Samet Karadağ, Onur Altay, Mehmet Burak Urlunç, Bilgehan Akdeniz ve Furkan Özyürek ise Kars'ı başarıyla temsil ettiklerini söyledi. Yaptıkları roketin verilen görevi başarıyla yerine getirdiğini belirten Mehmet Burak Urlunç, "299 takım arasından Türkiye 5'incisi olmak bizim için gurur verici ve Doğu'dan bir şehir olan Kars adına çok güzel bir olay. Umarım seneye daha iyi bir dereceyle burada olacağız. Gelecek yıl hedefimiz daha iyi bir derece elde etmek" ifadesini kullandı. 
TEKNOFEST finali sonrası Kars Valisi Türker Öksüz'ü ziyaret eden öğrenciler, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Öksüz, öğrencileri tebrik ederek, gelecek yılki TEKNOFEST çalışmalarına da destek vereceğini aktardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-09-16 11:13:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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