Öğrenci servisine çarpıp yan yatan kamyonun şoförü öldü

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KARS, (DHA)KARS'ta, freni boşalıp öğrenci servisine çarptıktan sonra yan yatan çakıl yüklü kamyonun şoförü İskan Çaktu (53), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kars'ın Digor ilçesinde meydana geldi. İskan Çaktu yönetimindeki 55 EA 685 plakalı kamyon, freni boşalınca önünde seyreden içinde yolcu bulunmayan Erhan Özvaş'ın (38) kullandığı plakası öğrenilemeyen öğrenci servisine arkadan çarpıp, devrildi. Savrulan servis minibüsü karşı şeride geçip yan yatarken, kamyon şoförü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Kamyonun tutuşan lastikleri ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İskan Çaktu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan servis sürücüsüne ise ayakta müdahale edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez DHA

2022-09-16 17:16:05



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