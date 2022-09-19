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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta 'Sokakta satranç var'

DHA

Kars'ta 'Sokakta satranç var'


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)TÜRKİYE Satranç Federasyonu Kars Temsilciliği'nin 'Sokakta satranç var' sloganıyla düzenlediği etkinlik, Kars'ta kale ve vadi girişinde gerçekleştirildi. İlkokul öğrencileri, güneşli havada kale eteğinde satranç oynadı.
Türkiye Satranç Federasyonu Kars Temsilciliği, satranca ilgiyi artırmak amacıyla bir hafta süren etkinlik düzenledi. 'Sokakta satranç var' sloganıyla gerçekleştirilen program, Kars Kalesi ve Kars Vadisi girişinde yapıldı. Halitpaşa İlkokulu öğrencileri, tarihi kalenin eteklerinde rakiplerini yenerek bir üst tura çıkmanın mücadelesini verdi.
Türkiye Satranç Federasyonu Kars Temsilcisi Prof. Dr. Emine Atakişi, satranca ilgiyi artırmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Bu yıl 10-18 Eylül tarihlerinde 'Sokakta satranç var' etkinliği düzenlemekteyiz. Kars'ın tarihi mekanlarından biri olan Kars Kalesi ve bedesten alanında, Kars Halitpaşa İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla yaptığımız etkinlik büyük ilgi gördü. Öğrenciler hem satranç oynamanın hem de açık havanın keyfini yaşadı. Son yıllarda yapılan turnuvaların amacı satranca ilgiyi artırmaktır. Geçen sezon ilimizde toplam 23 turnuva yapılmıştır. Yapılan etkinliklerle bu spora olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Yaklaşık her ay 2 turnuva yapılmaktadır. Bunların dışında ilimizden Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapılan turnuvalara sporcularımız tarafından katılım sağlanmış ve dereceler alınmıştır" dedi.
HEDEF MİLLİ TAKIM
Komşu kentlerde organize edilen turnuvalarda başarılar elde ettiklerini de anlatan Atakişi, "Komşu şehir Iğdır Uluslararası Kayısı Cup Festivali Satranç Turnuvası'nda ilimiz sporcuları birçok madalya ve kupa kazanılmıştır. En son Kayseri Uluslararası Gökkuşağı GSK Satranç Turnuvası'nda ilimizi başarıyla temsil eden sporcumuz Bahar Ece Atakişi 14 yaş ve altı kategorisi kadınlar sıralamasında 3'üncülük madalyası kazanmıştır. Bunlar başarılarımızdan sadece 1-2 örnek. Kars TSF İl Temsilciliği olarak gelecek sezon da hız kesmeden turnuvalara devam etmeyi planlamaktayız. Turnuva sayısının fazla olması öğrenciler için birer antrenman ve motivasyon niteliğindedir. Sporcularımız oynadıkça daha çok gelişmekte, ulusal ve uluslararası turnuvalarda ilimiz sporcularının başarı şansını arttırmaktadır. Hedefimiz, öncelikle ilimizden milli takım havuzuna sporcu girebilmesini sağlamaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2022-09-19 10:01:56

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