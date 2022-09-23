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Bakan Kirişci: Şeker pancarı alım fiyatı, ton başına 1400 TL olacak

DHA

Bakan Kirişci: Şeker pancarı alım fiyatı, ton başına 1400 TL olacak


Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Şeker Fabrikası'nda "Bu yılki şeker pancarı alım fiyatını, ton başına 1400 TL olarak açıklıyoruz; hayırlı, uğurlu olsun. Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilere ton başına 50 TL kota tamamlama primi de ilave verilecek. Böylece şeker pancarı alım fiyatı, yüzde 245 artışla ton başına 1450 TL olmuştur" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, çeşitli programlara katılmak üzere bakan yardımcıları Nihat Pakdil ve İbrahim Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ile Kars'a geldi. Valiliği ziyaret edip, şeref defterini imzalayan Kirişci, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile görüştü. Kirişci, daha sonra il protokolüyle basına kapalı toplantı yaptı. Valiliğin ardından Şeker Fabrikası'na geçen Kirişci ve beraberindekiler, pancar alım kampanyasına katıldı. Çiftçilerle sohbet eden Bakan Kirişci, bu yılki şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1400 TL olduğunu açıklayarak şunları söyledi:
"Stratejik bir sektör olan tarımı güçlendirmek, aynı zamanda üreticilerimizin emeklerini koruma konusunda son derece kararlıyız. Bu iki hususu birbirinin koşulu olarak görüyor, tarım politikamızı gıda bağımsızlığını ve insanı merkezine alan bir anlayışla şekillendirmeye devam ediyoruz. Küresel ekonomide ortaya çıkan belirsizlik ve riskler dolayısıyla şeker üretiminin stratejik önemi bugün daha da artmıştır. Bu nedenle çiftçilerimizi memnun edecek her fedakarlığı ve çalışmayı el birliğiyle yapacağımıza yürekten inanıyorum. Gerek özel sektör gerekse kamu işletmelerimiz bu konuda aklıselim yaklaşım içinde mutlaka olacaktır. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında durmaya devam edecektir. Yaptığımız tarımsal desteklemelerde olduğu kadar emeğin hakkını koruyacak uygulamalarımızla da bundan ödün verememe konusunda kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Üretmeden bu ülkenin refah ülkesi olması, gelişmesi, başka türlü mümkün değildir. Şeker pancarı üreticilerimize de yine bu anlayışla destek vermeye devam edeceğiz. 1 ton şeker pancarı baz alım fiyatı, 2021 yılı ürünü için bildiğiniz gibi 420 TL olarak belirlenmiştir. Ancak küresel boyutta enerji ve girdi maliyetlerinde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak 2021 yılı pancar baz alımı fiyatına her ton için ilave 15 TL prim destekleme ödemesi yaptık. Böylece pancar üreticilerimize yaklaşık 100 milyon TL destek sağlamış olduk. 2022 yılı sezon alımları için de artan girdi maliyetlerine ve pahalılığa karşı çiftçilerimizi korumak adına gerekli çalışmaları bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatını, ton başına 1400 TL olarak açıklıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilere, ton başına 50 TL kota tamamlama primi de ilave olarak verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı, yüzde 245 artışla ton başına 1450 TL olmuştur. Hayırlı olsun."
Konuşmanın ardından Bakan Kirişci, kampanyayı başlattı ve ilk pancar alımını da kendisi yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2022-09-23 15:35:17

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