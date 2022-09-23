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Bakan Kirişci: Şeker pancarı alım fiyatı, ton başına 1400 TL olacak (2)

DHA

Bakan Kirişci: Şeker pancarı alım fiyatı, ton başına 1400 TL olacak (2)


TÜRKİYE´NİN İLK PEYNİR MÜZESİNİN AÇILIŞINI YAPTI
Türkiye´nin birçok yöresinde üretilen peynirlerin sergileneceği Kars Peynir Festivali'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye´nin ilk peynir müzesinin açılışını gerçekleştirdi.
Kars Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenecek olan Kars Peynir Festivali, 1734'te yaptırılan Süvari Tabyanın restore edilerek 'Peynir Müzesi'ne dönüştürüldüğü alanda başladı. 'Dünyanın 18'inci Peynir Rotası' olarak belirlenen Kars Peynir Müzesi'nde ahır, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı, peynirin imalatının serüveni, gravyer yapım salonu ve video odası bulunuyor.
Türkiye'nin ilk peynir müzesinin açılışı öncesi bir konuşma yapan Bakan Kirişci, "1 milyon TL olan tarımsal destekler 2022 yılında 261 milyon TL düzeyine çıkmıştır. 2002´de 286,2 milyon TL olan tarımsal üretim değeri ise tam 22 kat yükselerek 6,8 milyara ulaşmıştır. Şehrimizin can damarı olan hayvancılıkta da ileri adımlar attık. Yine son 20 yılda büyükbaş hayvan sayısında yüzde 150, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 55´lik bir artış gerçekleştirdik. Kars´ta yılda 600 bin ton civarında süt üretimi yapılırken bunun 250 bin tonu peynir üretiminde kullanılmaktadır. Bu vesileyle sadece süt üretiminin yetmediğini, süt üretimiyle birlikte de sütün değerlendirildiği sanayinin entegrasyonun önemli olduğunu da vurgulamak isterim" dedi.
Çiğ süt destekleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kirişci, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye genelinde çiğ süt desteklemesi kapsamında 255 bin üreticimize yönelik 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon TL destekleme ödemesini bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Bu ödeme ile birlikte 2022 yılında süt üreticilerimize ödediğimiz toplam destek tutarı 2 milyar 880 milyon TL´ye ulaşmış oluyor. Bakanlığımızca Türkiye genelinde süt üreticilerine 15 Mayıs-30 Eylül arası litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2,5 kat arttırarak 50 kuruş olarak ödeyeceğiz. Yine 15 Mayıs-30 Haziran dönemi prim desteğine litre başına 30 kuruş olarak Ekim ayı içerisinde üreticilerimize ödenecektir. Bitkisel üretimden sonra hayvansal üretimde de üreticilerimizin yanı başında olduğumuzu göstereceğiz, bir kez daha eli öpülesi üreticilerimize 'Sen üret yeter, biz yanınızdayız' diyoruz."
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Kirişci, müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Müzede peynir yapan Bakan Kirişci, parçalara böldüğü kaşar peynirini de yanındakilere ikram etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2022-09-23 17:39:16

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