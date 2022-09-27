Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem (3)

KARS'TA 26 EV HASAR GÖRDÜ
Ardahan'da saat 17.08´de meydana gelen deprem, hissedildiği Kars´ta da hasara yol açtı. Kars´ta ilk belirlemelere göre merkeze bağlı Küçükboğatepe köyünde 1, Akyaka ilçesi Esenyayla köyünde 9, Selim ilçesi Karaçayır köyünde 2 ve Gelinalan köyünde 1, Susuz ilçesi Kayadibi 5, Ortalar köyünde 2, Büyük Çatak köyünde 5 olmak üzere toplam 25 ev ve 1 ahırın hasar gördüğü öğrenildi.
Bölgede endişe yaratan deprem sonrası AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Deprem sonrası Vali Türker Öksüz´ün talimatıyla Kars 112 Acil Çağrı Merkezi´nde de 30 personel olası ihbar ve durumlar için hazır bekletiliyor. (DHA)Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-09-27 22:46:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.