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HDP'li Sancar: Bu halk 2 seçeneğe mahkum değildir

DHA

HDP'li Sancar: Bu halk 2 seçeneğe mahkum değildir


Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yeni bir başlangıç, demokratik dönüşümün yolunu açmak, barışın zeminini inşa etmek ve emeğin hakkını alacağı düzen kurmak istediklerini söyleyerek, "Bu halk 2 seçeneğe mahkum değildir" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisi tarafından Kars'ta düzenlenen mitingde konuştu. Merkez Mahallesi Bakırcılar Caddesi'ndeki parti binası önündeki mitingde, partilileri selamlayan Sancar, "Bizler bu ülkede yeni bir başlangıç, demokratik dönüşümün yolunu açmak, barışın zeminini inşa etmek ve emeğin hakkını alacağı bir düzen kurmak istiyoruz. İşte bu amaçla Emek ve Öözgürlük İttifakı'nı oluşturduk ve şimdi bu ittifakı büyütmek için bütün çalışmaları yürütüyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın önemini en iyi bilecek şehirlerden biri Kars'tır. Kars, Türkiye'de devrimci mücadelenin, emek ve demokrasi mücadelesinin, sol ve sosyalizm mücadele kültürünün en önemli kaynaklarından biridir. İşte biz, bütün bu kaynakları ve güçleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Emek ve özgürlük ittifakıyla, bu ittifakı büyüterek oluşturacağımız büyük demokrasi ittifakıyla gerçek alternatifi oluşturuyoruz. Bu halk 2 seçeneğe mahkum değildir. Bizler ve sizler hiç kimseye mecbur değiliz. Bizlerin iradesi, programı, birikimi ve kararlılığı var. Biz bu ülkeye demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü getirmek, emeğin hakkını alacağı bir düzen kurmak için halklara güveniyoruz. Tek mecburiyetimiz sizlere karşıdır" diye konuştu.
'HDP OLARAK HER TÜRLÜ BEDELİ GÖZE ALIYORUZ'
Halkların özgür, inançların eşit olacağı bir ülkeyi kuracak güçlerinin olduğunu belirten Sancar, şunları söyledi:
"Kürt sorununa demokratik çözümün tek yolu vardır; müzakere, diyalog ve demokratik siyaset. İşte bu zemini hazırlamak ve bu yolu açmak için HDP olarak her türlü bedeli göze alıyoruz ve mücadeleyi kesintisiz sürdürüyoruz. Savaş politikalarına son vereceğiz. Bu ülkenin bugününü ve geleceğini ipotek altına alan savaş politikalarını hep birlikte durduracağız. Ülke içinde savaş, bölgede savaş, düşmanlık, düşmanlaştırma politikaları bütün halklara zarar veriyor. En çok da emekçilere, gençlere, yoksullara zarar veriyor. Çünkü her askeri araç ve her mermi yoksullardan, emekçilerden, gençlerden çalınmış paradır, gelecektir. O nedenle savaşlara karşı dimdik ayakta duracağız, savaş karşıtı en geniş birlikteliği oluşturacağız. Tek yol demokratik siyasettir, tek yol müzakere ve diyalogdur. Biz bunu bu ülkeye mutlaka getirme sözü veriyoruz."
MUHALEFETE ÇAĞRI
Muhalefet partilerine de çağrıda bulunan Sancar, şöyle konuştu:
"Bütün diğer muhalefet partilerine de huzurlarınızda çağrı yapıyoruz. Evet, Kürt sorunuyla ilgili sözler söylüyorlar iyi, güzel. Bazen daha da fazlasını söylüyorlar ama daha somut planlara ihtiyaç var. Bu ülkenin somut barış ve çözüm programına ihtiyacı var. Bu ihtiyacı gidermeden halka güzel sözler söyleyerek ya da tabularla klişelerle bu sorun çözülmez. Bu sorun çözülmedikçe de bu ülkede demokrasiyi de adaleti de özgürlüğü de kuramayız arkadaşlar. O nedenle demokratik çözüm ve barış, özgürlük, demokrasi ve adalete eşitliğe giden yolun temelidir. Bunu da başaracağız, hep birlikte başaracağız. İnanın bize güçlerimizi birleştirdikçe çözümü daha da kuvvetli bir şekilde ortaya koyacağız. Boşuna demiyoruz çözüm biziz. Çözüm kurduğumuz ittifak ve bunu daha da büyüyecek bir demokrasi bloğudur. Bunu oluşturduğumuzda ne bugünkü rejime ne de eski rejimi yeniden canlandırmak isteyen anlayışlara mahkum olmayacaktır bu ülkenin halkları. Başka bir yol var, başka bir yol mümkün, o yol bizleriz, o yol HDP, o yol; Emek Özgürlük İttifakı ve halkların, yoksulların, kadınların, emekçilerin, birliğidir." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-10-06 17:02:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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