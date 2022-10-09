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Karslı ciritçilerden kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek

DHA

Karslı ciritçilerden kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek


Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)-KARS'ın Selim ilçesinin Kekeç köyünde, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda jandarma ve uzmanlar tarafından bilgi verildi. 'Kadına el kalkamaz' temalı eğitim çalışmasına destek amaçlı yarışmalar yapan ciritçiler de "Sporda cirit kalkar, kadına el kalkamaz" sloganları attı. 
Kars İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Selim İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Kekeç köyünde, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadın ve erkeklere bilgi verdi, broşür dağıttı. Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü binasında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı 5 Milyon Erkeğe Eğitim' ve 'Kadına El Kalkamaz' temasıyla, gerçekleştirilen eğitim programında, jandarma personeli KADES uygulamasını anlattı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları ise köylülere, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda neler yapılabileceği konusunda bilgi verdi. 
Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim çalışmasına destek vermek için Kekeç Köyü Kafkas Atlıspor Kulübü, cirit yarışmaları yaptı. Köy arazisinde davul-zurna eşliğinde yapılan yarışmalar, zaman zaman heyecanlı anlara sahne oldu. Ciritçiler yarışmaların ardından "Sporda cirit kalkar, kadına el kalkamaz" sloganları attı. 
Kekeç köyünde yaşayan Menice Başkaya, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kendilerini bilgilendiren jandarma ve uzman personele teşekkür etti.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2022-10-09 09:23:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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