Kars'ta yük treni, demir yoluna düşen kaya parçalarına çarptı

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Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, sağanak nedeniyle Sarıkamış ilçesi Topdağı mevkisindeki tren yoluna, kaya parçaları düştü. Raydaki kaya parçalarına çarpan yük treninin yakıt deposu ve fren kablolarında hasar oluştu.

Sarıkamış ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle bu sabah Topdağı mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları, demir yoluna düştü. Gürcistan'dan Bakü-Tiflis-Kars demir yolunu kullanarak geldiği Kars'tan hareket eden yük treni, kaya parçalarına çarptı. Makinistin çabası sonucu yaklaşık 1 kilometre sonra duran trenin yakıt deposu, fren kabloları ve aksamında hasar meydana geldi. Kaza bölgesine gönderilen ikinci trenle hasarlı tren, Sarıkamış Garı'na çekildi.

Öte yandan kaza nedeniyle Kars ile Sarıkamış arasındaki demir yolu ulaşımı, yaklaşık 2 saat aksadı. Raydaki kaya parçalarının temizlenmesinin ardından Kars Tren Garı'nda bekletilen Doğu Ekspresi ise hareket etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-10-10 13:13:18



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