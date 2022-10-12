Otomobilin tavan lambasından 453 gram metamfetamin çıktı



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, otomobilin tavan lambasında 453,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi de gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kentte eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Polisler, 7 ev ve 1 otomobilde arama yaptı. Narkotik polisinin otomobildeki detaylı aramasında, tavan lambasına gizlenen 453,76 gram metamfetamin bulundu. Evlerde, çeşitli miktarlarda esrar ve eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 660 lira, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 56 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli ise ifadeleri için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-10-12 09:57:48



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